Врач Репетюк объяснил, почему важно периодически ходить спиной вперед
Когда человек идёт спиной вперёд, это автоматически запускает создание новых нейромышечных связей. Такое упражнение становится отличной тренировкой для мозга, рассказал RT травматолог-ортопед, к. м. н., доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского Университета Алексей Репетюк.
По его словам, ходьба вперёд развивает когнитивные способности человека за счёт формирования новых нейромышечных связей.
«По сравнению с ходьбой вперёд тут работают другие группы мышц, иначе функционируют мышцы-стабилизаторы, а ударная нагрузка на суставы уменьшается, — пояснил специалист. — Это интересно и полезно».
Кроме того, он посоветовал периодически заниматься интервальной ходьбой, а также чаще подниматься по лестницам, пешком по эскалатору – всё это, по словам специалиста, позволяет вести более активный образ жизни, а также держать под контролем вес.
Напомним, также врач опроверг мнение о безусловной пользе 10 тыс. шагов в день. Он пояснил, что в реальности требования к активности в течение дня выстраиваются в зависимости от возраста конкретного человека. Так, например, если речь идёт о пожилым людям, то им достаточно будет в день проходить от 4 до 6 тыс. шагов. А если это молодой, активный человек, то его планка устанавливается на уровне 6-8 тыс. шагов.
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