Названы разрушительные для мозга привычки сна

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как сон влияет на риск развития деменции. Разрушительные привычки сна она назвала в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, наблюдения за тысячами пациентов показали, что мозгу вредит не только недостаток сна, но и его избыток. Она отметила, что в идеале нужно спать от семи до девяти часов.

«Отклонение в любую сторону давало значимое увеличение повреждений в мозге», — заявила она.

Также негативные последствия возникали у тех, кто часто спит днем. Врач подчеркнула, что постоянная потребность в дневном сне может указывать на то, что организму чего-то не хватает. Еще одним фактором риска специалист назвала бессонницу и частые пробуждения. По ее словам, они повышали риск деменции даже у людей, которые не курили, не имели диабета или проблем с давлением.

Ранее американские диетологи Лаура М. Али и Мэгги Мун заявили, что бананы положительно действуют на здоровье мозга. По их словам, особенно полезны слегка недозрелые плоды.