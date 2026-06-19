Перечислены самые травмоопасные асаны в йоге

Во время занятий йогой чаще всего травмируются связки, мышцы, шея и позвоночник, а самыми опасными являются асаны с глубокими прогибами, стойка на голове, плуг и мостик. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно.

«Наиболее частые травмы после йоги это: растяжение связок – особенно страдают связки коленного и голеностопного суставов, также травмируются связки запястья; проблемы с позвоночником; растяжения и перегрузка мышц. Особенно травмоопасно выполнение асан для шеи – стойка на голове, плуг, мостик. Асаны с глубокими прогибами, такие как «колесо», «верблюд», «глубокая кобра», создают сильное давление на поясничные диски и могут привести к травмам позвоночника», – сказала Сайно.

По словам врача, часто травмируются в том числе те, кто занимается йогой онлайн, без контроля со стороны тренера.

«Если вы занимаетесь в зале, то инструктор замечает ошибки и поправляет. В видео такой связи нет, как и коррекции. Как следствие – тело запоминает неправильное исполнение асаны с ошибкой. При живом общении с инструктором он следит за тем, чтобы никто не терпел боль. Дома при занятиях по видео очень легко отвлечься и заниматься, удерживая позу, несмотря на острую боль, дискомфорт», – отметила Сайно.

Международный день йоги ежегодно отмечается 21 июня.