Диетолог рассказала о пользе скумбрии

Скумбрия — ценный продукт, который может улучшить здоровье и снизить риск некоторых заболеваний. Регулярное употребление этой рыбы помогает уменьшить воспалительные процессы в организме, что особенно полезно для людей, страдающих мигренями, артритами и другими воспалительными заболеваниями суставов. Об этом рассказала диетолог Ольга Редина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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Польза для нервной системы и суставов

Скумбрия богата омега‑3 жирными кислотами, которые способствуют снижению хронического воспаления и поддерживают здоровье суставов. Это особенно важно для людей с артритами, так как омега‑3 помогают уменьшить боль и скованность в суставах. Кроме того, эти кислоты необходимы для нормальной работы нервной системы, поэтому скумбрия полезна для тех, кто испытывает высокие умственные нагрузки, например, студентов или пожилых людей. Омега‑3 способствуют улучшению памяти, концентрации внимания и когнитивных функций.

Сердечно-сосудистая система

Скумбрия также полезна для сердца и сосудов. Омега‑3 кислоты помогают поддерживать здоровье сосудов, снижают риск развития атеросклероза и улучшают кровообращение. Это особенно важно для людей старше 40 лет, которые находятся в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется включать жирную морскую рыбу в рацион не реже двух раз в неделю.

Витамин D и другие полезные вещества

Скумбрия является источником полноценного белка, витамина D, йода, селена и витаминов группы B. Витамин D необходим для поддержания иммунитета и здоровья костей, особенно для жителей России, где недостаток солнечного света может привести к дефициту этого витамина. Йод важен для нормальной работы щитовидной железы, а селен и витамины группы B способствуют общему укреплению организма.

Кому следует быть осторожным

Однако, несмотря на все полезные свойства, скумбрию нужно употреблять с осторожностью. Людям с заболеваниями печени, желчного пузыря и поджелудочной железы в стадии обострения следует ограничить её потребление. Также стоит избегать чрезмерного употребления копченой скумбрии из-за высокого содержания соли. Лучше выбирать запеченную, отварную или приготовленную на пару рыбу, чтобы получить максимальную пользу для организма.