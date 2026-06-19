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Психолог Павлова: Сон под шум дождя может улучшить память

Агентство «Москва»

Сон под звуки дождя помогает снизить внезапные пробуждения и улучшает состояние памяти. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила медицинский психолог Центра ментального здоровья София Павлова.

Как сон под шум дождя может повлиять на память
© Unsplash
«Как показывают многие исследования, звук дождя обычно способствует расслаблению и, как следствие, улучшает засыпание. Шум дождя по спектру близок к «розовому» или «белому» шуму: равномерный широкий спектр частот маскирует резкие фоновые звуки и создает постоянное акустическое «полотно», что уменьшает количество внезапных пробуждений и отвлекающих стимулов. Такой монотонный фон снижает активность навязчивых мыслей и способствует возникновению альфа- и тета-ритмов мозга – состояний спокойного бодрствования и перехода ко сну. Исследования показывают, что воспроизведение «розового» шума в ночное время способно увеличивать долю глубокого сна (N3), сокращать микропробуждения и улучшать консолидацию памяти у некоторых групп людей», – сказала София Павлова.

Врач отметила, что, тем не менее, подобный эффект достигается не у всех людей. У некоторых звуки дождя могут ассоциироваться с тревогой, поэтому использовать такой способ засыпания или наоборот – индивидуальный выбор каждого.

«Терапевтический эффект достигается также при прослушивании аудиозаписей с шумом дождя, грозы. Поскольку мозг реагирует прежде всего на акустические характеристики: спектр частот, регулярность, амплитудные колебания и наличие резких пиков. Если цифровая запись воспроизводит эти характеристики достоверно (плавный спектр, отсутствие резких артефактов), она способна вызвать схожий расслабляющий эффект. Однако есть факторы, которые меняют восприятие: визуальный и контекстуальный компонент (вид дождя из окна, ощущение тепла и безопасности) усиливает эффект природного звука, поэтому аудиозапись без контекста иногда действует слабее», – добавила София Павлова.

Она также пояснила, что при выборе аудиозаписей с шумом дождя важно обращать внимание на ее качество, так как шумы и помехи, а также избыточный или недостаточный уровень громкости будут уменьшать пользу, а в некоторых ситуациях даже нарушать сон.

Ранее Агентство «Москва» со ссылкой на синоптиков сообщало, что до конца недели в столице установится прохладная и дождливая погода.