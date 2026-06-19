Как сон под шум дождя может повлиять на память

Сон под звуки дождя помогает снизить внезапные пробуждения и улучшает состояние памяти. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила медицинский психолог Центра ментального здоровья София Павлова.

«Как показывают многие исследования, звук дождя обычно способствует расслаблению и, как следствие, улучшает засыпание. Шум дождя по спектру близок к «розовому» или «белому» шуму: равномерный широкий спектр частот маскирует резкие фоновые звуки и создает постоянное акустическое «полотно», что уменьшает количество внезапных пробуждений и отвлекающих стимулов. Такой монотонный фон снижает активность навязчивых мыслей и способствует возникновению альфа- и тета-ритмов мозга – состояний спокойного бодрствования и перехода ко сну. Исследования показывают, что воспроизведение «розового» шума в ночное время способно увеличивать долю глубокого сна (N3), сокращать микропробуждения и улучшать консолидацию памяти у некоторых групп людей», – сказала София Павлова.

Врач отметила, что, тем не менее, подобный эффект достигается не у всех людей. У некоторых звуки дождя могут ассоциироваться с тревогой, поэтому использовать такой способ засыпания или наоборот – индивидуальный выбор каждого.

«Терапевтический эффект достигается также при прослушивании аудиозаписей с шумом дождя, грозы. Поскольку мозг реагирует прежде всего на акустические характеристики: спектр частот, регулярность, амплитудные колебания и наличие резких пиков. Если цифровая запись воспроизводит эти характеристики достоверно (плавный спектр, отсутствие резких артефактов), она способна вызвать схожий расслабляющий эффект. Однако есть факторы, которые меняют восприятие: визуальный и контекстуальный компонент (вид дождя из окна, ощущение тепла и безопасности) усиливает эффект природного звука, поэтому аудиозапись без контекста иногда действует слабее», – добавила София Павлова.

Она также пояснила, что при выборе аудиозаписей с шумом дождя важно обращать внимание на ее качество, так как шумы и помехи, а также избыточный или недостаточный уровень громкости будут уменьшать пользу, а в некоторых ситуациях даже нарушать сон.

Ранее Агентство «Москва» со ссылкой на синоптиков сообщало, что до конца недели в столице установится прохладная и дождливая погода.