Корейский ученый рассказал, как снизить риск рака

Профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Корейском университете Пак Сон Су рассказал, как снизить риск появления рака желудка.

«Наш анализ показал, что употребление свежих овощей и фруктов снижает риск развития рака желудка на 20−40%, а потребление рыбы и морепродуктов уменьшает его примерно на 10−30%», — заявил он РИА Новости.

Кроме того, риск онкологических заболеваний снижает снижение потребления соли, алкоголя и никотина, отметил профессор.

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