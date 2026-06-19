Эксперт объяснила, как правильно защитить щитовидку

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Морская рыба, йодированная соль, яйца и другие продукты, богатые йодом, действительно помогают поддерживать здоровье щитовидной железы. Но важно не забывать и о продуктах с селеном: без него йод хуже включается в работу организма. Об этом рассказала врач по медицинской профилактике Юлия Смирнова.

Как отметила медик в беседе с РИА Новости, многие знают базовые продукты, полезные для щитовидки. Самый простой и надежный источник йода – йодированная соль. Также в рацион стоит добавлять морскую рыбу и морепродукты: треску, тунца, креветки, морскую капусту.

– Кроме того, для помощи щитовидной железе в рацион можно и нужно включать бразильский орех – достаточно двух-четырех штук в день, чтобы закрыть норму по селену, поскольку без селена йод не усваивается. Также йод и селен содержат яйца и молочные продукты (йодированное молоко), – отметила специалист.

При этом Смирнова подчеркнула, что одной только пары "йод плюс селен" недостаточно. Для нормального усвоения йода и выработки гормонов щитовидной железе нужен целый набор нутриентов. Среди них омега-3, которые содержатся в жирной рыбе, льняном масле и грецких орехах. Важны также витамин D3 – его много в яичных желтках, печени трески и жирной рыбе, магний – в тыквенных семечках, шпинате, гречке и какао, а также кальций – в кунжуте, твердом сыре, твороге и миндале. Не стоит забывать и про цинк, витамины А, Е и группы В.

Но если дефицит йода уже есть, морская капуста и другие продукты не заменят лечение. Более того, избыток йода может навредить и повысить риск аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Поэтому назначать себе йод самостоятельно не стоит – лучше обсудить это с врачом, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".