Врач объяснила, нормально ли сильно потеть во время занятий спортом

Обильное потоотделение во время занятий спортом в большинстве случаев является абсолютно нормальным и даже полезным явлением. Об этом заявила ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Мария Милёхина в беседе с «Чемпионатом».

По словам эксперта, многие замечают контраст в раздевалках: кто-то после пробежки лишь слегка раскраснелся, а с другого человека «течёт ручьями». Врач спешит успокоить любителей спорта: пот — это жизненно важный механизм терморегуляции, который защищает организм от перегрева.

Разница в интенсивности выделения пота у здоровых людей объясняется рядом медицинских и физиологических факторов. Как ни удивительно, но тренированные люди начинают потеть быстрее и обильнее — их организм, словно отлаженные часы, заранее включает «систему охлаждения» для поддержания высокой производительности. Также на процесс влияют вес и состав тела (жировая ткань работает как «шуба», задерживая тепло), генетическое количество потовых желёз (от 2 до 4 миллионов), а также пол и гормональный фон — мужчины в среднем потеют интенсивнее женщин.

Тем не менее существуют ситуации, когда стоит насторожиться. Если человек всегда потел умеренно, но внезапно начал «обливаться» при минимальной нагрузке или даже в покое, это повод обратиться к врачу. Обильное потоотделение (гипергидроз) в сочетании с ночной потливостью, дрожью в руках или резкой потерей веса может сигнализировать о проблемах с эндокринной системой.

«В остальном же обильный пот на тренировке — это признак того, что ваше тело эффективно борется с жаром», — резюмировала Мария Милёхина, добавив, что главное в таком случае — вовремя восполнять потерю жидкости и пить чистую воду во время и после занятий.

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