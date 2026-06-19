В неожиданных ежедневных привычках увидели причину набора веса

Вес может расти не только из-за частого переедания или отсутствия физнагрузок. Иногда всему виной ежедневные привычки, которым люди не придают значения, предупредила диетолог, эндокринолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева в разговоре с «Газетой.Ru».

Одной из неожиданных причин набора лишнего веса являются жидкие калории.

«Мозг плохо учитывает калории из напитков. Большой латте, фруктовый смузи или стакан сока могут содержать столько же энергии, сколько полноценный перекус, но чувство сытости после них гораздо слабее», — обратила внимание специалист.

Другой фактор — прием пищи и одновременный просмотр контента в телевизоре, на компьютере или смартфоне. Внимание человека переключается с еды на информацию, так что повявляется риск съесть больше обычного.

Набор веса может происходить и из-за якобы полезных перекусов, продолжила диетолог.

«Орехи, сухофрукты, гранола и энергетические батончики действительно могут быть частью здорового рациона. Однако многие из этих продуктов очень калорийны, а их размер порции часто недооценивается», — указала Михалева.

Дегустацию пищи во время готовки тоже стоит учитывать в дневном рационе, отметила эксперт. Эти незаметные перекусы могут добавить значительное количество каллорий. Также в список привычек диетолог включила алкоголь по вечерам.

«Алкоголь приносит не только собственные калории, но и влияет на пищевое поведение. После нескольких напитков людям сложнее контролировать аппетит и объем съеденного», — рассказала Михалева.

Использование большой посуды тоже становится причиной переедания, так как это влияет на восприятие порции. Кроме того, специалист напомнила о вредной привычке награждать себя едой после спортивной тренировки, ведь количество полученных калорий может превысить потраченные.

«Даже лишние 100-200 килокалорий в день способны постепенно привести к заметным изменениям веса», — заключила диетолог.

Ранее американский диетолог Даниэль Хендрикс назвала идеальный завтрак, обеспечивающий ощущение сытости до обеда.