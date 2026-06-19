Японский доцент объяснил, как правильно есть суши

При выборе суши лучше не ограничиваться одними и теми же ингредиентами, поскольку это может привести к перекосу в питании. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура.

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— Если есть все время один и тот же вид нэта (ингредиенты для суши), питание тоже будет смещаться в одну сторону. Кроме того, если постоянно есть один и тот же вид нэта и вдруг этот продукт окажется чем-то загрязнен, ущерб будет больше, — пояснил эксперт.

Нэта — это рыба, морепродукты или другие основные ингредиенты для суши. По словам Кимуры, каких-то определенных видов, которые не стоит есть слишком часто, нет, но он рекомендует разнообразить выбор, так как в этом и заключается привлекательность суши, передает РИА Новости.

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