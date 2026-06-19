Врач назвала самую полезную для сердца рыбу

Американский кардиолог Нина Рэдфорд назвала самую полезную для здоровья сердца рыбу. На эту тему врач поговорила с изданием Parade.

По мнению Рэдфорд, самая полезная для сердца рыба — это лосось. Кардиолог отметила, что лосось содержит много полезных ненасыщенных жирных кислот, которые борются с воспалением, снижают риск тромбоза и улучшают функцию кровеносных сосудов. Если же сравнивать эту рыбу со свининой или говядиной, то она содержит меньше вредных для здоровья насыщенных жиров, уточнила врач.

Рэдфорд порекомендовала съедать не менее двух порций рыбы весом 100 граммов в неделю, при этом она посоветовала выбирать любые методы готовки, кроме жарки. Такой объем лосося в рационе поможет снизить риск инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности и других смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, заверила доктор.

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