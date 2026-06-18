Сомнолог посоветовал напитки, помогающие улучшить сон

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов посоветовал молочные напитки, которые помогают улучшить сон. Их рецепты доктор назвал в беседе с aif.ru.

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По словам врача, сон улучшает молоко с щепоткой куркумы. Специалист утверждает, что этот напиток помогает расслабиться, имеет антидепрессивное действие и помогает при множестве заболеваний. Бузунов порекомендовал пить его за полчаса-час до сна.

Другим вариантом сомнолог назвал молоко с мускатным орехом или медом. По словам врача, в этом случае расслабляющее действие оказывается за счет триптофана. Хотя эффективность этого вещества для сна полностью не доказана, есть исследования, которые говорят о его пользе.

Также специалист считает, что помочь уснуть может миндальное молоко. Благодаря содержанию магния оно оказывает расслабляющее действие и благотворно влияет на нервную систему. Альтернативой молочным продуктам он назвал чай с мятой и пустырником или ромашковый чай.

Ранее Бузунов рассказал о причинах пробуждений среди ночи. По его словам, прерывистый сон тоже является формой бессонницы, которая объясняется продолжительным стрессом, тревогой или депрессией.