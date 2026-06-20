В чем опасность употребления алкоголя в самолете

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин объяснил, почему нельзя пить алкоголь во время путешествия на самолете. О тяжелых последствиях этой привычки он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«На высоте употребление алкоголя наносит сильный удар сердечно-сосудистой системе. Сначала он расширяет сосуды, а потом провоцирует их резкий спазм и учащение пульса. Если у человека есть гипертония, аритмия или даже просто склонность к скачкам давления, такой коктейль может довести до тахикардии или гипертонического криза», — рассказал Тюрин.

Кроме того, по словам нарколога, из-за недостатка кислорода в самолете этанол быстрее всасывается в кровь. Из-за этого человек может опьянеть после одного бокала так, как после трех, выпитых на земле. Тюрин добавил, что из-за спровоцированного спиртным обезвоживания и долгого сидения в неподвижной позе употребление алкоголя в самолете повышается риск развития тромбоза.

Ранее психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов рассказал о минусах секса в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, под воздействием спиртного снижается чувствительность, что иногда приводит к задержке семяизвержения.