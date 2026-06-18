Почему россияне стали чаще проходить чекапы

Россияне стали чаще проверять здоровье, даже если ничего не беспокоит. За год спрос на чекапы вырос на 10-15%. Кто проходит такие обследования, сколько они стоят и почему работодатели все чаще включают чекапы в ДМС — в материале "Российской газеты".

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Спрос на регулярные комплексные обследования растет, но единой цифры для всей страны нет. По словам невролога, руководителя "Айтимедлабс" Али Исмаилова, в среднем по рынку сегмент превентивной диагностики прибавляет 10-15% в год, а в отдельных клиниках и направлениях — заметно быстрее. Основатель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо отмечает, что начиная с пандемии спрос на чекапы ежегодно прирастает примерно на треть.

Доля персонализированной профилактики на рынке медицинских услуг уже составляет 20%, а темпы роста вдвое выше, чем у традиционного лечения, говорит директор по продукту сети клиник "Будь Здоров" Демфира Гришина. По ее прогнозам, к 2035 году расходы на профилактику сравняются с расходами на лечение.

Стоимость и набор исследований

Стоимость чекапа сильно зависит от региона. По данным Али Исмаилова, в среднем по стране простой вариант обойдется в 8-15 тысяч рублей, полноценный базовый — в 20-40 тысяч, расширенные программы с углубленной лабораторной диагностикой, УЗИ, функциональными исследованиями, МРТ или КТ могут стоить значительно дороже.

При этом эксперты сходятся во мнении, что универсального набора обследований не существует — каждый чекап должен учитывать возраст, пол, наследственность и образ жизни человека. Однако минимальный перечень анализов остается примерно одинаковым. Как правило, в него входят общий и биохимический анализы крови, гормональные исследования, витамин D, ферритин, коагулограмма, общий анализ мочи, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, почек и щитовидной железы, а также флюорография и консультации терапевта и узких специалистов. Для женщин добавляются УЗИ малого таза и мазок на онкоцитологию.

«Если говорить о минимально достаточном объеме обследования для большинства мужчин, то это общий анализ крови и мочи, базовая биохимия крови, оценка липидного профиля и факторов сердечно-сосудистого риска, а также УЗИ мочевой системы, а после 45 лет — контроль уровня простатспецифического антигена (ПСА)», — уточняет уролог, доцент кафедры урологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Николай Игловиков.

Врач-кардиолог, руководитель отделения персонализированной медицины "Поликлиника.ру" Антон Вахляев дополняет список МСКТ органов грудной клетки, осмотрами офтальмолога, невролога и стоматолога, но подчеркивает, что это база без привязки к полу и возрасту, так как в каждой демографической группе свои риски.

Главный репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина рекомендует всем людям в возрасте от 18 до 49 лет включать в чекап проверку репродуктивной функции, даже если родительство не в ближайших планах.

«У меня часто на приеме бывают пары, которые вроде бы и следили за своим здоровьем, но о бесплодии узнали только после того, как задумались о родительстве. Драгоценное время, когда можно было бы остановить развитие болезни, упущено. И если женщины еще могут попасть в рамках чекапа к гинекологу, мужчины, как правило, оказываются на приеме уролога-андролога только при наличии симптомов», — говорит она.

При этом значительную часть обследований можно выполнить в рамках диспансеризации и программы оценки репродуктивного здоровья по полису ОМС, подчеркивает Игловиков. Поэтому профилактическое обследование далеко не всегда требует серьезных финансовых затрат. Вопрос скорее в том, хочет ли пациент пройти обследование поэтапно в рамках государственных программ или получить весь комплекс услуг за одно посещение коммерческой клиники, говорит врач.

В то же время Игловиков предостерегает от другой крайности.

«Под влиянием популярности фитнеса, биохакинга и соцсетей некоторые пациенты сами назначают себе большие панели лабораторных исследований, тратя десятки тысяч на исследования, диагностическая ценность которых минимальна. Ценность чек-апа определяется не количеством анализов, а их способностью выявить реальные риски для конкретного пациента», — объясняет он.

Кто проходит чекапы

По наблюдениям экспертов, комплексные обследования чаще выбирают люди 30-55 лет, предприниматели, руководители, занятые специалисты, пациенты с семейной историей инфарктов, инсультов, онкологических заболеваний, диабета.

Помимо частных лиц, чекапы все чаще выбирают компании для своих сотрудников.

«Работодатели понимают, что профилактика дешевле длительных больничных и потери трудоспособности сотрудников», — говорит Али Исмаилов.

Эту тенденцию подтверждает управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев. По его словам, сегодня полноценный чекап — комплексное обследование раз в год — предлагает около 20-25% компаний с ДМС, и доля растет. Три года назад это была привилегия крупных корпораций и IT, сейчас подтягивается и средний бизнес. Как поясняет эксперт, базовым ДМС уже никого не удивишь, а чекап — сигнал, что компания заботится о человеке, чтобы он не заболел.

Расширенный ДМС с чекапом по силе удержания сопоставим с прибавкой 30-40% к окладу, а стоит компании в разы дешевле — 80-120 тысяч рублей в год на сотрудника против сотен тысяч прибавки, оценивает Чихачев.

«Сильнее всего чекап ценят сотрудники 30-45 лет — возраст, когда человек уже задумывается о здоровье, но сам до врача дойти не успевает, потому что "некогда". А молодежь до 28-30 эту опцию обычно недооценивает — им важнее гибкий график и развитие», — делится наблюдениями эксперт.

Перспективы рынка

Несмотря на бурный рост рынка, он находится в самом начале своего развития, считает Ольга Шуппо. Многие программы создавались на этапе появления услуги и нуждаются в пересмотре: есть случаи, когда программы необоснованно "раздуты" или, напротив, специализированные чекапы не содержат полного спектра исследований, необходимых врачу для постановки диагноза. Конкуренция заставляет клиники совершенствовать продукты — убирать устаревшее, добавлять актуальное. В лидерах будут кардиологические чекапы, онкологические скрининги, эндокринные программы.

«У российского рынка чекапов большие перспективы», — уверена она.

По мнению Али Исмаилова, рынок будет расти за счет профилактической медицины, ДМС, корпоративных программ, цифровых сервисов. Но выиграют не те клиники, которые продают длинный список анализов, а те, кто смогут дать пациенту "понятный маршрут": что выявили, насколько это опасно, к какому врачу идти и какие шаги снижают риск.