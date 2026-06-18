Людям с высоким уровнем холестерина запретили есть один фрукт

Врач, клинический фармаколог Любовь Селиванова предупредила людей с высоким уровнем холестерина, принимающих статины, об опасности грейпфрутов. В интервью KP.RU доктор объяснила, почему им нельзя есть этот фрукт.

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По словам Селивановой, если совмещать прием лекарств от высокого холестерина с грейпфрутами и соками из них, увеличивается токсическое воздействие на печень. Она добавила, что негативный эффект становится сильнее при постоянном употреблении.

Врач добавила, что существуют и другие нежелательные сочетания лекарств и продуктов, например, клюкву не рекомендуется есть при приеме антикоагулянтов. Она объяснила, что эти препараты разжижают кровь и предотвращают образование тромбов, а клюква усиливает это действие, повышая таким образом риск кровотечений.

Кроме того, Селиванова призвала с осторожностью относиться к зверобою, который содержится во многих БАДах. По ее словам, он снижает эффективность многих лекарств, в том числе гормональных контрацептивов, противовирусных и противораковых препаратов, лекарств, применяемых после трансплантации органов, а также для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили рекомендовал пациентам с сердечной недостаточностью ежедневно взвешиваться. По его словам, резкая прибавка веса может говорить о задержке жидкости.