Эндокринолог развеял миф о позднем ужине

Последний приём пищи должен быть за три-четыре часа до сна.

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В этом вопросе необходимо учитывать индивидуальный режим, отметила эндокринолог Майра Рау в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Это старый миф. Рекомендуется обычно последний плотный приём пищи совершать за три‑четыре часа до сна. Соответственно, если вы ложитесь спать в два часа ночи, про какие 18:00 мы будем говорить? Всё очень индивидуально. Можно есть всё что угодно — в том смысле, что мы складываем здоровые тарелки, которые должны включать углеводы, белки, овощи и фрукты при каждом приёме пищи. И такую же тарелочку вы можете организовать вечером в 23:00. Плюс ещё зависит от того, какой уровень голода вы испытываете к этому времени, когда вы ели до этого — может быть, что вы не доели. Если вы все приёмы пищи уже совершили и вам просто хочется перекусить, вы можете выпить какую‑нибудь ряженку или кефир. Если вы не ужинали, то можете съесть кусочек курицы с рисом и салатом».

Ранее диетолог Нурия Дианова предостерегла от употребления кефира перед сном. По её словам, напиток может усугубить симптомы изжоги.