Назван лучший способ утолить жажду

Врач-диетолог, член Национального общества диетологов России, член Российской экологической академии Людмила Денисенко в беседе с RT рассказала о лучших и худших способах справиться с жаждой в жару.

«Лучший способ — это обычная вода питьевая. Причём надо, чтобы она была не холодная, а желательно комнатной температуры. В воду можно добавить сок лимона, настоять на лимоне или на огурце — это мы добавим немного электролитов», — поделилась специалист.

Также неплохими способами утолить жажду являются натуральный квас и морсы без сахара, продолжила она.

Кроме того, эффективен в данном случае и зелёный чай как в холодном, так и в горячем виде, добавила жксперт.

«Самые худшие способы утолить жажду — это сладкие газированные напитки, которые создают видимость, что вроде как ты утолил жажду, но буквально через 5—10 минут захочешь пить ещё больше. И пиво в том числе не утоляет жажду, а создаёт только видимость», — заключила диетолог.

Ранее диетолог Христина Никифорова рассказала, что в жару нельзя пить ледяную воду.