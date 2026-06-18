Врач развенчал миф о пользе десяти тысяч шагов в день

Врач развенчал миф о пользе 10 тысяч шагов в день Врач развенчал миф о пользе 10 тысяч шагов в день

Популярное утверждение о необходимости делать ежедневно 10 тысяч шагов для поддержания здоровья не имеет научных оснований. Об этом заявил в интервью RT спортивный врач, кандидат медицинских наук Алексей Репетюк, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского Университета.

Рекомендация о десятитысячном минимуме шагов давно укоренилась в сознании людей, следящих за своим здоровьем. Однако, по словам специалиста, это убеждение основано скорее на маркетинговых стратегиях, чем на доказанных медицинских фактах. Репетюк подчеркнул, что такой подход может быть полезен для одних людей, но совершенно неприменим для других.

Индивидуальный подход к физической активности

Травматолог-ортопед указал на важность учёта индивидуальных особенностей организма при определении оптимального уровня двигательной активности. Разные люди имеют различные потребности в физических нагрузках в зависимости от возраста, состояния здоровья, профессии и образа жизни. То, что полезно для молодого здорового человека, может быть вредно для пожилого человека с проблемами суставов или сердечно-сосудистой системой.

По мнению специалиста, вместо слепого следования универсальной норме следует ориентироваться на собственное самочувствие и рекомендации врача. Регулярная физическая активность, безусловно, важна для здоровья, но её объём и интенсивность должны быть адаптированы к конкретному человеку.

Происхождение мифа

История популярности цифры 10 тысяч шагов уходит корнями в маркетинговые кампании производителей шагомеров и фитнес-трекеров. Эта круглая цифра была выбрана не на основе медицинских исследований, а как удобный и запоминающийся ориентир для потребителей. Впоследствии это число закрепилось в общественном сознании как универсальная норма.

Репетюк отметил, что научное сообщество давно подвергает критике такой упрощённый подход к рекомендациям по физической активности. Вместо того чтобы придерживаться одной цифры, специалисты рекомендуют ориентироваться на общие принципы: регулярность занятий, постепенное увеличение нагрузок и внимание к сигналам собственного организма.

Высказывание авторитетного специалиста Сеченовского Университета ещё раз подчёркивает важность критического отношения к популярным здоровьесберегающим рекомендациям и необходимость консультации с квалифицированными медицинскими специалистами перед началом любой программы физической активности.