Нутрициолог объяснила, почему летом вес растет даже без аппетита

Летом вес может увеличиваться даже при снижении аппетита. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила психолог и нутрициолог Анна Слип.

В жару мозг естественным образом тормозит чувство голода: переваривание пищи разогревает тело, что в зной невыгодно организму. Однако тяга к холодному и жидкому приводит к злоупотреблению лимонадом, эскимо и пивом, которые, по словам эксперта, являются концентратом сахара и калорий.

«На вес влияет баланс калорий: если их приходит больше, чем тратится, излишки уходят в жир. Летом этот плюс набегает незаметно: к обычной еде прибавляются сладкие напитки, мороженое, алкоголь, сезонные фрукты. По отдельности мелочь, а вместе — суточный перебор калорий», — пояснила Слип.

Нутрициолог добавила, что жара и длинный световой день ухудшают сон, а это повышает уровень грелина — гормона голода.

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