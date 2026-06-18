Три способа избавиться от панической атаки

Повторяющиеся панические атаки — это повод идти к психиатру, так как это не «слабость нервов», а настоящий сбой в мозге. Так заявила Life.ru врач-психиатр клиники «Эмпатия» Валентина Ястребова.

«Панические атаки — это не просто эмоции, это настоящее заболевание. Важно понимать: если атаки повторяются часто, это повод обратиться к психиатру для формирования терапии», — заявила врач.

Специалист перечислила три техники, которые помогут сразу.

Первым инструментом она назвала заземление «5-4-3-2-1». Согласно этому методу, нужно назвать вслух пять предметов вокруг, четыре окружающих звука, три тактильных ощущения, два запаха и один вкус. Это возвращает мозг из воображаемой катастрофы в реальность, утверждает Ястребова.

Второй способ — это дыхание «Квадрат»: вдох на четыре секунды, задержка дыхания, выдох и снова задержка — все по четыре секунды. Выдох обязательно тянуть медленнее вдоха, добавила врач.

Третьим способом Ястребова назвала холод. Можно сжать в ладони кубик льда или умыться ледяной водой, пояснила она.

Чтобы паническая атака не возвращалась, россиянам эксперт посоветовала больше отдыхать, снижать стресс и не истощать организм, а если отдых не помогает — обращаться к врачу за медикаментозной поддержкой.

День паники — это полушуточный международный праздник, который отмечают ежегодно 18 июня. Его идея в ироничном разрешении поддаться тревоге, накопившейся за год, чтобы выплеснуть негатив и встретить оставшуюся часть года спокойнее.

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