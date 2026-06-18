Главный враг волос: что незаметно вредит вашей шевелюре

Трихолог Анна Билык назвала россиянам главную и неочевидную причину выпадения волос.

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На вопрос, действительно ли мужчины лысеют из-за успеха, а женщины – после разводов, врач-трихолог Анна Билык отвечает прямо: ключевая причина – стресс. С первой частью этого утверждения она не согласна, зато вторую считает вполне справедливой.

При этом стресс для организма – это не только сильные переживания. К нему могут привести вирусные инфекции, курс антибиотиков, хронические болезни и даже перегрев на солнце.

– Мы не можем гарантировать, что на постоянной основе избавимся от стресса. Не можем встать утром и сказать себе: "Не нервничай", – отмечает врач.

Поэтому остается один путь – профилактика: базовый уход, внимательное отношение к коже головы и быстрая реакция на любые первые изменения. Об этом пишет "Радио 1".