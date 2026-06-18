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Профессор рассказала, кому абрикосы могут навредить

Чемпионат.com

Абрикосы считаются полезным летним фруктом, однако некоторым людям стоит ограничить их употребление или вовсе отказаться от них. Доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом» рассказала, кому и почему нельзя есть абрикосы.

Профессор рассказала, кому абрикосы могут навредить
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Для большинства здоровых людей умеренное потребление свежих абрикосов (два-четыре плода в день) безопасно и полезно. Фрукт богат каротиноидами, витаминами C и E, клетчаткой и калием, что способствует снижению оксидативного стресса, поддерживает здоровье сердца и кишечника. Однако основные риски связаны не с мякотью, а с косточками и чрезмерным употреблением сушёных абрикосов.

Кому нельзя или стоит ограничить употребление абрикосов.

  1. Людям с аллергией на косточковые или пыльцу берёзы — у них может развиться оральный аллергический синдром (зуд, отёк губ и горла). Им противопоказаны сырые абрикосы без консультации аллерголога. При подозрении на аллергию или непереносимость Светлана Каневская рекомендует не гадать, а пройти специальные тесты — ALEX (на истинную аллергию) и FOX (на пищевую непереносимость).
  2. Пациентам с хронической болезнью почек и гиперкалиемией — сушёные абрикосы содержат очень много калия. При приёме калийсберегающих препаратов или наличии почечной недостаточности это может привести к опасному повышению калия в крови.
  3. Людям с сульфит-чувствительной астмой — промышленная курага часто обрабатывается диоксидом серы, который может провоцировать бронхоспазм.
  4. Тем, кто пытается лечиться абрикосовыми косточками — это категорически противопоказано. Ядра содержат амигдалин, который при гидролизе высвобождает цианид. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов предупреждает: даже несколько сырых косточек могут привести к острому отравлению цианидом.
  5. Пациентам с синдромом раздражённого кишечника и воспалительными заболеваниями ЖКТ — избыток клетчатки и фруктовых кислот может вызвать вздутие, диарею и дискомфорт.

Каневская подчеркнула, что абрикос — элемент здоровой диеты. Его потенциальная польза реализуется только в составе сбалансированного рациона и при отсутствии противопоказаний.

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