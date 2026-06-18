Врач подобрал идеальное меню против деменции

Разнообразный и сбалансированный рацион может помочь в профилактике деменции, рассказал врач-гериатр, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Изюмов. По его словам, важно следить, чтобы в организме не было дефицита витаминов и микроэлементов.

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Как отметил медик в беседе с NEWS.ru, в питании, как и в тренировках, главное – разнообразие и баланс. Нет одного "волшебного" продукта, который решит все проблемы. В научной литературе описано много диет, полезных для когнитивных функций: средиземноморская, DASH – диетический подход для контроля гипертонии. Есть и специальная программа MIND – сочетание средиземноморского и DASH-подходов, направленное на замедление нейродегенеративных процессов.

– Рацион включает 10 полезных групп продуктов: зелень, ягоды, орехи, оливковое масло, цельные злаки, рыба, бобовые, птица, и ограничивает пять вредных: красное мясо, сливочное масло, сыр, сладости, жареное, – поделился Изюмов.

Он отметил, что мозгу важны не только омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты, но и витамины группы B – в том числе B6, B9 и B12. Их можно получить из цельнозерновых продуктов, печени и яиц. Также, по словам врача, значимую роль играют витамин D, который содержится в рыбе, и витамин C – его источниками являются цитрусовые и шиповник.

Однако не стоит думать, что если съесть целую пачку витаминов группы B, то сразу станешь вдвое умнее. Так не работает. Более того, можно навредить себе, предупредил врач. С возрастом у человека часто появляются разные заболевания, и рацион должен учитывать не только когнитивное здоровье. Например, при анемии и дефиците железа красное мясо, наоборот, может быть полезнее – в том числе для мозга. А если переборщить с орехами или маслом, могут возникнуть проблемы.

Главный принцип простой: питаться разнообразно, есть всё в меру и не допускать нехватки витаминов и микроэлементов.