Названа простая привычка для активного долголетия после 70 лет

Клинический психолог Марианна Абравитова считает: то, как человек воспринимает возраст, напрямую влияет на его самочувствие, внешний вид и активность.

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В беседе с Pravda.Ru психолог отметила, что старость не стоит воспринимать как "финал". Если человек заранее настраивается на угасание, организм и поведение начинают подстраиваться под этот сценарий. А если жить с ощущением, что возраст – не предел, проще сохранять энергию, интерес к жизни и ясность ума.

Что помогает дольше оставаться активным:

интерес к жизни и новым задачам;

умственная нагрузка, которая формирует новые нейронные связи;

общение, движение, участие в социальной жизни;

спокойная профилактика возрастных изменений без фанатизма;

здоровые привычки в питании и образе жизни;

внутренний настрой и способность "собираться" в нужный момент.

Психолог приводит пример Италии, где пожилые люди продолжают ходить в кафе, клубы и активно общаться. Такой образ жизни помогает жить ярче и дольше. Похожий эффект часто виден у артистов, профессоров и людей интеллектуальных профессий: их мозг постоянно работает, поэтому они дольше сохраняют мотивацию и когнитивные функции.

Итог простой: одна из главных привычек для активного долголетия – не считать возраст приговором. Интерес к миру, движение, работа ума и забота о себе помогают оставаться живым, энергичным и включённым в жизнь даже после 70 лет.