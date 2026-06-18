Как сидение в телефоне сказывается на здоровье

Постоянное сидение в смартфоне оказывает всестороннее негативное влияние на организм. Об этом ТАСС рассказал кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин.

По его словам, когда человек постоянно смотрит вниз в телефон, то его голова выдвигается вперед, мышцы на шее перенапрягаются, грудной отдел сутулится, а также нарушается вся биомеханика позвоночника.

Гурин добавил, что из-за этого естественный изгиб шеи начинает выпрямляться, а позднее — формируется обратный изгиб, что является структурным изменением скелета.

Из-за постоянного наклона головы происходит перенапряжение мышц, которые со временем вообще перестают расслабляться, а кровообращение — нарушается.

Врач отметил, что все изменения можно остановить на ранних стадиях: телефон следует держать на уровне глаз, чаще менять положение тела, делать перерывы каждые 30-40 минут.

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