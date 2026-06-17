Доктор подсказал необычный трюк для предотвращения похмелья

Врач Сара Марин Бербелл подсказала необычный трюк, который поможет предотвратить похмелье после употребления алкоголя. Ее рекомендацию приводит издание El Confidencial.

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По словам Бербелл, чтобы не наступило похмелье, необходимо перед употреблением алкоголя съесть сыр.

«Было замечено, что у крыс, которые ели сыр, позже наблюдался более низкий уровень алкоголя в крови и меньшее количество ацетальдегида — токсичного вещества, вызывающего симптомы похмелья», — пояснила она.

Кроме того, сыр не только служит защитным барьером от всасывания алкоголя, но и обладает другими полезными свойствами, добавила доктор. Так, он помогает предотвратить повреждение печени, уменьшает хроническое воспаление, а также обеспечивает организм кальцием и витаминами группы B — веществами, необходимыми для правильного функционирования мозга, нервной системы и мышц, уровень работы которых снижается после употребления спиртных напитков, добавила она.

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