Врач предупредил о неочевидной опасности гаджетов для мужского здоровья

Врач по медицинской профилактике Андрей Абузяров призвал мужчин не работать долгое время с ноутбуком на коленях. О неочевидной опасности гаджетов он предупредил в беседе с aif.ru.

© Lenta.ru

Врач отметил, что многие боятся излучений от смартфонов, ноутбуков и другой техники, хотя поводов для таких опасений нет. По его словам, настоящую угрозу для мужского здоровья представляет не излучение, а тепло, которое выделяют устройства.

«Температура органов мошонки должна быть чуть ниже общей температуры тела. Это необходимо для нормального сперматогенеза», — отметил Андрей Абузяров.

Он пояснил, что регулярный перегрев может снижать качество спермы и повышать риск бесплодия.

Особую осторожность врач рекомендует соблюдать при использовании ноутбуков. Некоторые модели способны нагреваться до 40–50 градусов и при длительном контакте передавать тепло тканям. Чтобы снизить риск, специалист посоветовал работать за столом, использовать охлаждающие подставки и делать регулярные перерывы, особенно мужчинам, которые планируют стать отцами в будущем.

Ранее сексолог Олеся Мелехина рассказала, как должна выглядеть идеальная утренняя эрекция. По ее мнению, она должна продолжаться от нескольких минут до получаса.