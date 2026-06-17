Кардиолог посоветовал единственный полезный для здоровья вид шоколада

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что только один вид шоколада полезен для здоровья. Слова доктора приводит издание El Confidencial.

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По словам Рохаса, полезный шоколад обладает двумя характеристиками. Во-первых, он обязательно должен быть горьким. Во-вторых, содержание какао в нем должно составлять от 70 до 85 процентов, подчеркнул врач.

Полезными свойствами горького шоколада он назвал снижение риска возникновения ишемической болезни сердца и инфаркта, нормализацию артериального давления и уровня холестерина в крови. Дело в том, что шоколад проявляет антиоксидантные и противовоспалительные свойства, а также увеличивает выработку важного для правильного функционирования артерий оксида азота. При этом Рохас подчеркнул, что потребление должно быть умеренным, — не более 10 граммов в день.

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