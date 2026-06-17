Перечислены привычки, разрушающие гормональный фон

Уровень гормонов зависит не только от возраста, наследственности и болезней, но и от повседневных привычек. Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Артур Печерица в беседе с Life.ru перечислил привычки, которые постепенно нарушают выработку гормонов и ухудшают самочувствие.

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Хронический недосып. Во время сна регулируется выработка мелатонина, кортизола, гормона роста, лептина и грелина. При регулярном недосыпе организм живёт в состоянии постоянного стресса: повышается кортизол, усиливается голод, набирается вес, ухудшается чувствительность к инсулину.

«Хроническое недосыпание часто связано не только с усталостью, но и с набором веса, повышенной тревожностью и нарушением обмена веществ», — отмечает специалист.

Постоянный стресс. Длительное эмоциональное напряжение заставляет организм вырабатывать много кортизола и адреналина. Хронически высокий уровень этих гормонов негативно влияет на обмен веществ, аппетит, сон и репродуктивную систему.

Несбалансированное питание. Жёсткие диеты, дефицит калорий, пропуски приёмов пищи и недостаток белка нарушают выработку половых гормонов и гормонов щитовидной железы. Избыток сахара и ультрапереработанных продуктов ведёт к инсулинорезистентности и риску диабета второго типа.

Малоподвижность и чрезмерные нагрузки. Недостаток движения ухудшает чувствительность тканей к инсулину и обмен веществ. Однако изнурительные тренировки без восстановления тоже опасны: они повышают кортизол, нарушают менструальный цикл у женщин, снижают тестостерон у мужчин и вызывают хроническую усталость.

Алкоголь и курение. Алкоголь нарушает работу печени (которая участвует в обмене гормонов), влияет на уровень сахара и качество сна. Курение негативно воздействует на сосуды, ухудшает работу щитовидной железы и репродуктивной системы.