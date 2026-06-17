Терапевт объяснил, как похудеть с помощью кофе

Кофе без сахара, выпитый по утрам, способен работать как натуральный жиросжигатель. Как рассказала в беседе с NEWS.ru терапевт Анна Иванова, этот напиток запускает в организме процессы, помогающие тратить энергию даже в состоянии покоя.

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Механизм действия связан с несколькими эффектами. Кофеин ускоряет термогенез — выработку тепла организмом. Это заставляет тело тратить больше энергии, часть которой берётся из жировых запасов, начинающих активнее расщепляться.

«Чтобы кофе работал как жиросжигатель, важно соблюдать несколько правил. Самый главный совет — пить напиток без сахара. Любые подсластители, сиропы, мёд или калорийные сливки сводят на нет полезный эффект», — пояснила Иванова.

Кроме того, кофеин улучшает чувствительность клеток к инсулину. Это ключевой момент в профилактике диабета второго типа: сахар из крови усваивается правильно, не накапливается и не вызывает резких скачков глюкозы.

Также кофе снижает чувство голода.