Академик заявил, что женщина «запрограммирована» на рождение детей в молодости

Снижение рождаемости в развитых странах, включая Россию, — одна из самых обсуждаемых тем последних лет. Почему не стоит откладывать материнство на потом, рассказал директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, академик РАН Геннадий Сухих.

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Сегодняшняя ситуация — это во многом выбор самих людей: многие откладывают рождение первенца, чтобы сделать карьеру или "пожить для себя", — заявил академик Сухих в интервью KP.ru. Однако с медицинской точки зрения такой подход сопряжен с серьезными рисками.

«Репродуктивная система женщины очень консервативна: она запрограммирована на рождение детей именно в молодом возрасте. Так задумано природой и отточено эволюцией для сохранения человека как биологического вида», — пояснил Геннадий Сухих.

Конечно, современная медицина обладает технологиями и ресурсами, чтобы помочь стать родителями и в 50 лет, и даже позже. Но такие случаи скорее исключение, чем правило. С возрастом у женщин прибавляются не только соматические проблемы (ожирение, сахарный диабет, гипертензия), но и гинекологические — в первую очередь уменьшение овариального резерва, то есть запаса яйцеклеток. И вероятность наступления беременности уменьшается с каждым годом.

Вот какие риски повышаются после 35 лет:

постепенно снижается овариальный резерв и растет риск бесплодия (яйцеклетка не созревает);

даже если беременность наступает, увеличивается риск ее невынашивания из-за разных причин, включая хронический стресс;

возрастает вероятность возникновения хромосомных аномалий плода;

повышается риск осложненного течения беременности: артериальной гипертензии, преэклампсии, гестационного сахарного диабета, плацентарных нарушений и преждевременных родов.

После 40 лет эти риски становятся существенно выше, — подчеркнул Геннадий Сухих. По его мнению, с медицинской точки зрения понятия "поздно" не существует — есть лишь оценка репродуктивных и акушерских рисков. И сегодня врачи все чаще видят пациенток старшего репродуктивного возраста с хорошим здоровьем и благоприятным прогнозом беременности.

Кстати, если говорить о способности пары зачать и родить здорового ребенка, дело не только в состоянии женского организма: с возрастом у мужчин снижается качество эякулята — количество и подвижность сперматозоидов, растет риск генетических "поломок". И хронический стресс, как доказано, уменьшает подвижность сперматозоидов.

Тем, кто по состоянию здоровья не может стать родителями естественным путем, медицина предлагает вспомогательные технологии. Как пояснил академик Сухих, если у пациентки есть проблемы с беременностью или вынашиванием, либо беременность физиологически невозможна, альтернативный метод — суррогатное материнство, оно не запрещено российским законодательством. Если проблемы у мужчины, — существует банк донорской спермы.

Возрастного ограничения для ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) нет: в Центре имени Кулакова наблюдали беременную после такого оплодотворения в 62 года, и все прошло отлично. Однако для проведения процедуры ЭКО по ОМС нужны определенные показатели овариального резерва, которые обычно снижаются с возрастом.

Одинокая женщина, кстати, тоже имеет право на квоту по ОМС для ЭКО, чтобы ее получить, нужно обратиться к своему лечащему врачу.

Еще один модный тренд — криоконсервация яйцеклеток и спермы. Современные молодые люди, которые хотят отложить родительство, все чаще прибегают к такому методу сохранения репродуктивных клеток.