Опасная красота: как знакомые цветы могут угрожать здоровью и жизни?

Внешность бывает обманчива, и это напрямую касается многих растений, которые мы привыкли считать безобидными полевыми или садовыми цветами. Яркие бутоны и милые соцветия нередко скрывают серьезную угрозу: токсичный сок, сильные ожоги или даже наркотические вещества. РБК описал пять распространенных, но крайне опасных представителей флоры, которые лучше обходить стороной и уж точно не высаживать на своем участке.

Борщевик

Его история в России началась еще в конце 40-х годов прошлого века, когда растение активно высаживали в разных регионах как сырье для силоса. Однако в 2015 году борщевик официально признали сорняком, лишив статуса сельхозкультуры. С тех пор он превратился в настоящий бич для многих областей — из-за ядовитых свойств и агрессивного распространения бороться с ним становится все сложнее.

Ипомея трехцветная

Популярный дачный вьюнок не так прост, как кажется. Как пояснила старший научный сотрудник Астраханского заповедника Наталья Литвинова, в семенах ипомеи содержится эргин — вещество, оборот которого запрещен законом. За выращивание от 10 кустов уже можно получить уголовный срок по ст. 231 УК РФ. 10100 растений — это крупный размер, свыше 100 — особо крупный. Максимальное наказание по этой статье достигает восьми лет лишения свободы. И это не только про грядки: даже хранение или приобретение от трех граммов семян может стать поводом для уголовного дела.

Ясенец (он же дикий бадьян)

Этот красавец растет преимущественно в европейской части России. Людей часто привлекают его эффектные цветы — хочется сорвать или понюхать. Но, как предупредил врач Роман Иванов, такие попытки заканчиваются серьезными химическими ожогами, которые сопровождаются температурой и головной болью. Коварство растения в том, что повреждение кожи проявляется не сразу.

Лютик

Маленький желтый цветок у воды выглядит совершенно невинно, но это впечатление обманчиво. Все части растения ядовиты и опасны при контакте. По словам Романа Иванова, лютик встречается повсеместно: в лесах, канавах, у домов. Сок вызывает ожоги и сыпь на коже, при попадании в глаза — временную слепоту. Если же попробовать цветок или лист на зуб, появится жжение в горле и сильное слюноотделение. При проглатывании последствия еще серьезнее: от рвоты и болей в животе до сбоев дыхания и кровообращения.

Аконит (борец клобучковый)

Фиолетовые соцветия аконита, который встречается в европейской части России и на юге Сибири, настолько токсичны, что способны вызвать паралич дыхания и остановку сердца. Врач Роман Иванов подчеркивает: особенно осторожными стоит быть владельцам домашних питомцев и родителям. Если собака или ребенок проглотят кусочек растения, отравление будет крайне тяжелым. То же касается воды из вазы, где стоял букет аконита — пить ее категорически запрещено.