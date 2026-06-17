Почему в бане резко становится плохо

Врач рассказала россиянам, почему в бане может стать плохо.

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Посещение бани может негативно сказаться на самочувствии, если неправильно подобрать режим питания. Об этом изданию "Здоровье Mail" рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Алина Гаврилова.

По словам специалиста, две крайности – поход в парную сразу после плотного приема пищи или натощак – одинаково нежелательны. В обоих случаях возрастает риск ухудшения самочувствия.

Врач пояснила, что после еды организм направляет основную часть кровотока к органам пищеварения. В бане же активируется противоположный процесс – сосуды расширяются, усиливается приток крови к коже и запускается интенсивное потоотделение. Возникает конфликт между потребностями ЖКТ и системы терморегуляции.

В результате у некоторых людей могут появляться тошнота, слабость, головокружение, чувство тяжести в животе и учащенное сердцебиение. Особенно выраженно это может ощущаться после жирной пищи, переедания или употребления алкоголя.

Однако посещение бани на голодный желудок также опасно. В условиях высокой температуры и расширения сосудов возможно резкое снижение давления, что иногда приводит к слабости, потемнению в глазах и даже предобморочным состояниям.

В группу повышенного риска входят люди с пониженным давлением, анемией, сахарным диабетом, пожилые пациенты, а также те, кто недостаточно восполнил водный баланс.

Оптимальным вариантом врач назвала легкий прием пищи за 1,5–2 часа до бани. Подойдут каши, рыба, овощи, супы, творог, омлет или фрукты – передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".