Названа популярная привычка, которая может «остановить сердце»

Использование электронных сигарет с охлаждающими добавками может повышать риск возникновения опасных нарушений сердечного ритма.

Исследователи изучили влияние популярных охлаждающих компонентов, которые добавляют в вейпы для создания ощущения прохлады при затяжке. Эксперименты проводились на мышах и выращенных в лаборатории клетках человеческого сердца. Особое внимание ученые уделили веществам WS-3 и WS-23, которые все чаще используются производителями электронных сигарет, пишет Лента.

Оказалось, что такие добавки усиливают негативное воздействие вейпов на сердечно-сосудистую систему. В частности, вещество WS-23 почти втрое увеличивало количество преждевременных сердечных сокращений у мышей по сравнению с электронными сигаретами, содержащими только никотин. Также исследователи зафиксировали изменения электрической активности сердца, которые связаны с повышенным риском аритмий.

По словам авторов работы, охлаждающие добавки могут заставлять сердце сокращаться слишком рано или слишком поздно, что увеличивает вероятность опасных нарушений ритма и в отдельных случаях может привести к внезапной остановке сердца.

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