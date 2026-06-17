Гастроэнтеролог объяснила, кому нельзя есть гречку с молоком

Гречка с молоком — ностальгическое блюдо, которое снова набирает популярность благодаря приятному вкусу и долгому чувству сытости. Однако не для всех оно полезно, предупреждает гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам врача, от блюда стоит отказаться при наличии плохой непереносимости лактозы. Такая еда у них может вызвать вздутие и диарею. Для остальных же умеренная порция безопасна.

При этом миф о пользе блюда для поднятия железа современная наука опровергает: железа в гречке не так много, да и усваивается оно из растительной пищи плохо. А если добавить сахар, сгущёнку или варенье, каша превращается в полноценный десерт с высокой калорийностью — это важно помнить тем, кто следит за весом.

Чтобы сделать блюдо действительно полезным, эксперт советует варить крупу на воде, а молоко доливать тёплым — так лучше сохранится кальций.

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