Зачем менять зубную щетку после ОРВИ

Врач Омаров: после ОРВИ нужно заменить зубную щётку
Зубную щётку рекомендуется менять не реже чем каждые три месяца, рассказал в беседе с RT врач-стоматолог и совладелец Клиники доктора Омарова Шамиль Омаров.
«Правила о трёх месяцах нужно придерживаться, даже если щётка выглядит новой. Так или иначе любая щётка накапливает между щетинками бактерии, которые могут стать источником инфекции», — поделился он.
Щетинки и сама щётка могут деформироваться, покрываться микросколами и трещинками, всё это может повреждать зубную эмаль и слизистые оболочки, продолжил врач.
«Если щетинки разлохматились или деформировались в ходе использования, щётку требуется заменить ещё раньше. Иначе повышается риск появления кариеса и воспаления дёсен», — отметил он.
Раньше времени сменить щётку также придётся, если человек переболел гриппом, ОРВИ или другим инфекционным заболеванием, добавил Омаров.
«Микробы и бактерии могут скапливаться на щетинках, поэтому использование новой щётки поможет избежать повторного риска инфицирования», — подытожил он.
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