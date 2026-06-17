Зачем менять зубную щетку после ОРВИ

Зубную щётку рекомендуется менять не реже чем каждые три месяца, рассказал в беседе с RT врач-стоматолог и совладелец Клиники доктора Омарова Шамиль Омаров.

«Правила о трёх месяцах нужно придерживаться, даже если щётка выглядит новой. Так или иначе любая щётка накапливает между щетинками бактерии, которые могут стать источником инфекции», — поделился он.

Щетинки и сама щётка могут деформироваться, покрываться микросколами и трещинками, всё это может повреждать зубную эмаль и слизистые оболочки, продолжил врач.

«Если щетинки разлохматились или деформировались в ходе использования, щётку требуется заменить ещё раньше. Иначе повышается риск появления кариеса и воспаления дёсен», — отметил он.

Раньше времени сменить щётку также придётся, если человек переболел гриппом, ОРВИ или другим инфекционным заболеванием, добавил Омаров.

«Микробы и бактерии могут скапливаться на щетинках, поэтому использование новой щётки поможет избежать повторного риска инфицирования», — подытожил он.

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