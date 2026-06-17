Американские диетологи Лаура М. Али и Мэгги Мун в интервью изданию Parade рассказали о положительном влиянии бананов на здоровье головного мозга.

По словам специалистов, этот популярный фрукт является отличным источником питательных веществ, необходимых для когнитивных функций.

Ключевым преимуществом слегка недозрелых бананов эксперт Мэгги Мун назвала высокое содержание пребиотиков. Эксперт отметила, что эти вещества способствуют здоровью кишечника, что, в свою очередь, уменьшает образование свободных радикалов в нейронах, снижает воспаление мозга и улучшает когнитивные способности.

Кроме того, специалисты выделили другие полезные компоненты:

Клетчатка, витамин C и антиоксиданты: помогают бороться с окислительным стрессом.

Каротиноиды: соединения, придающие банану желтый цвет, которые также препятствуют окислению и воспалению в мозге.

Витамин B6 (пиридоксин): необходим для синтеза нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, которые регулируют настроение, память и концентрацию внимания.

Фолиевая кислота и витамин B12: играют важную роль в поддержании здоровья нервной системы.

Ранее председатель комитета Совфеда по аграрной политике заявил, что Россия не ставит целью производить всё. По его словам, в Краснодарском крае уже появились первые производители бананов, однако самоцели наращивать их выпуск нет.