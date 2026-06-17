Диетолог объяснил, какой жирности выбирать сливочное масло

Продукт с низкой жирностью лучше оставить на полке. Диетолог и эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, что предпочтение стоит отдавать сливочному маслу с содержанием жира 82,5%.

«Не стоит брать масло с жирностью 72% и менее», — предупредил врач, напомнив, что допустимая суточная порция сливочного масла не превышает 25 граммов.

Согласно ГОСТу, существуют три основные категории продукта: «Крестьянское» — 72,5% жира, «Любительское» — 80% жира и «Традиционное» — 82,5% жира. Последний вариант имеет более плотную структуру, насыщенный сливочный вкус и содержит меньше влаги.

При этом диетолог отметил, что сливочное масло стоит ограничить или полностью исключить из рациона людям с ожирением и избыточной массой тела, а также тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным уровнем холестерина, болезнями печени и желчного пузыря.

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