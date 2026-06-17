Эксперт перечислила упражнения, которые можно выполнять прямо лежа на диване

Член международного совета по танцу (CID) Мария Виюк назвала в беседе с «Чемпионатом» несколько упражнений, которые получится повторить лёжа на диване.

«Главное — выполнять всё медленно и осознанно, чувствуя своё тело. Начинать с небольшого количества выполнений и повторений подходов с постепенным увеличением повторений. Телу необходимо движение. Пусть это будут хотя бы пять минут, но несколько раз в день», — подчеркнула эксперт.

Во-первых, можно выполнить сокращение стопы на себя, от себя, затем по кругу. Во-вторых, лёжа на спине, поднимайте на вдохе медленно прямую ногу и удерживайте её пару секунд на комфортной для себя высоте, затем также плавно опускайте на выдохе. В-третьих, попробуйте «езду на велосипеде»: поднимите ноги и согните их, начните крутить воображаемые педали, выпрямляя то одну, то другую ногу.

Кроме того, на диване можно выполнить ягодичный мостик. И наконец, шею тоже выйдет размять, делая повороты из стороны в сторону, немного назад и вперёд.

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