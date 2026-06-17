Нутрициолог опровергла миф о бесполезности кабачка в питании

Кабачок часто воспринимается как «водянистый» и малозначимый овощ. Однако нутрициолог Ольга Ромашина в интервью для интернет-издания «Подмосковьем сегодня» назвала его самым недооценённым продуктом летнего сезона. Она подробно объяснила, почему кабачок полезен для здоровья, особенно для зрения, борьбы с отёками и поддержания здоровья пищеварительной системы.

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В День свежих овощей, который отмечается 16 июня, диетолог поделилась важными фактами о кабачке. Она отметила, что этот овощ не раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и легко усваивается, что делает его идеальным выбором для людей с гастритом и другими проблемами пищеварения.

Кабачок также играет важную роль в поддержании здоровья глаз. Он помогает защитить сетчатку от вредного воздействия солнечных лучей, что особенно актуально летом. Кроме того, кабачок способствует поддержанию стройности и нормального обмена веществ, так как не вызывает резких колебаний уровня глюкозы в крови. Это означает, что после употребления кабачка не будет сильного чувства голода, вызванного скачком и последующим падением уровня сахара.

Нутрициолог также отметила, что кабачок помогает бороться с отёками, мягко выводя лишнюю жидкость из организма.

Ольга Ромашина подчеркнула, что не стоит делить овощи на «полезные» и «пустые». У каждого из них своя роль в поддержании здоровья. Например, болгарский перец и брокколи богаты витаминами, а огурец и кабачок способствуют их усвоению и очищают организм.

Важно помнить, что начинать каждый приём пищи с сырых овощей полезно для снижения аппетита и предотвращения резких скачков уровня глюкозы в крови.