Ортопед рассказал, как сохранить мышечную поддержку суставов после 40 лет

Здоровье после 40 держится не на одном решении, а на системе: регулярные обследования, движение, контроль веса, сон, питание и своевременное обращение к врачу.

«Первое правило — знать свои цифры. Артериальное давление лучше измерять не только «когда плохо», а периодически дома, в спокойном состоянии. Также важно контролировать глюкозу крови, липидный профиль, массу тела и окружность талии. После 40 лет диспансеризация по порядку Минздрава России проводится ежегодно — это хороший базовый инструмент, чтобы не пропустить сердечно-сосудистые, обменные и онкологические риски», — сообщил «Свободной Прессе» врач травматолог-ортопед, артроскопический хирург Кирилл Керимов.

Второе — движение должно быть регулярным, а не героическим, подчеркнул врач. НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России указывает ориентир для взрослых: 150–300 минут умеренной физической активности в неделю или 75–150 минут интенсивной. На практике это может быть быстрая ходьба 30–40 минут 5 раз в неделю, плавание, велосипед, скандинавская ходьба, лёгкая силовая нагрузка.

«С точки зрения ортопеда после 40 особенно важно не только «ходить», но и сохранять мышечную поддержку суставов. Колени, тазобедренные суставы и поясница лучше переносят нагрузку, когда работают мышцы бедра, ягодиц и корпуса. Поэтому 2-3 раза в неделю стоит добавлять простые силовые упражнения: приседания до стула, ягодичный мост, подъёмы на носки, упражнения на баланс. При остеоартрите российские клинические рекомендации также делают акцент на снижении веса, лечебной физкультуре и профилактике травм», - сообщил травматолог-ортопед.

Самые частые ошибки людей после 40: резко начинать бегать или ходить в зал без подготовки; терпеть боль в суставе месяцами; принимать обезболивающие вместо диагностики; проверять здоровье только тогда, когда уже «прижало»; искать одну волшебную добавку вместо нормального режима, резюмировал врач.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», травматолог-ортопед Олесь Тихонов назвал пять продуктов для здоровья суставов.