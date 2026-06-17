Врач назвала лучшую еду для кишечника за 80 рублей

Продукты, которые работают как природный ферментный усилитель, помогая переваривать пищу без сбоев, назвала гастроэнтеролог София Кардашова.

По словам врача, такие симптомы как боль в животе, газообразование, вздутие, тяжесть требуют внимания - они говорят об отсутствии баланса в рационе. Утром специалист рекомендует включить в рацион овсянку - она улучшает перистальтику кишечника и предотвращает запоры.

"Суперпродукт для ЖКТ - овсяная крупа. В ней содержится большое количество клетчатки, а также магний, железо и цинк", - отметила София Кардашова.

Подчеркивается также, что для контроля за уровнем сахара и снижения холестерина нужно выбирать продукт долгой варки (не менее 15 минут). "Правильная овсянка" стоит в районе 80 рублей за упаковку.

Второй продукт для кишечника - свежий кефир. Стакан напитка ежедневно поможет избежать "многих неприятностей с ЖКТ".

"Его польза в большом количестве пробиотиков - живых микроорганизмов, улучшающих микрофлору кишечника", - объяснила гастроэнтеролог, подчеркнув, что такими свойствами обладает только кефир, сделанный на основе живых бактерий, короткого срока годности (3-5 дней).

Неожиданно для многих в списке - бананы. Фрукт, между тем, отличается высоким содержанием калия, полезного для ЖКТ.

"Бананы поставляют в кишечник инулин - пребиотик", - отметила врач.

Замыкает четверку лучших продуктов для кишечника - квашеная капуста.