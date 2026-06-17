Врач назвала лучшую еду для кишечника за 80 рублей - снижает опасный холестерин
Продукты, которые работают как природный ферментный усилитель, помогая переваривать пищу без сбоев, назвала гастроэнтеролог София Кардашова.
По словам врача, такие симптомы как боль в животе, газообразование, вздутие, тяжесть требуют внимания - они говорят об отсутствии баланса в рационе. Утром специалист рекомендует включить в рацион овсянку - она улучшает перистальтику кишечника и предотвращает запоры.
"Суперпродукт для ЖКТ - овсяная крупа. В ней содержится большое количество клетчатки, а также магний, железо и цинк", - отметила София Кардашова.
Подчеркивается также, что для контроля за уровнем сахара и снижения холестерина нужно выбирать продукт долгой варки (не менее 15 минут). "Правильная овсянка" стоит в районе 80 рублей за упаковку.
Второй продукт для кишечника - свежий кефир. Стакан напитка ежедневно поможет избежать "многих неприятностей с ЖКТ".
"Его польза в большом количестве пробиотиков - живых микроорганизмов, улучшающих микрофлору кишечника", - объяснила гастроэнтеролог, подчеркнув, что такими свойствами обладает только кефир, сделанный на основе живых бактерий, короткого срока годности (3-5 дней).
Неожиданно для многих в списке - бананы. Фрукт, между тем, отличается высоким содержанием калия, полезного для ЖКТ.
"Бананы поставляют в кишечник инулин - пребиотик", - отметила врач.
Замыкает четверку лучших продуктов для кишечника - квашеная капуста.
"За счет молочной кислоты в составе продукт может помогать снижать глюкозу, уменьшает газообразование, помогает наладить моторику", - цитирует специалиста "Доктор Питер".