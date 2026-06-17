Чем опасен дефицит йода

Врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова рассказала, к чему может привести дефицит йода.

«Многие считают, что йод нужен только для щитовидки, но йод необходим для всего организма. При его дефиците страдает мозг - снижается память, внимание, IQ. Особенно опасна нехватка йода для беременных - у них повышается риск врожденных нарушений у плода», - цитирует Смирнову РИА Новости.

Также недостаток йода плохо сказывается на работе сердца - появляется аритмия, отеки, одышка. Помимо этого без йода замедляется метаболизм, а, значит, похудеть практически невозможно.

Кстати, наибольшие риски дефицит йода несет беременным и кормящим женщинам. В группе риска оказываются и те, кто редко ест рыбу и морепродукты или сидит на жестких диетах без йодированной соли.

«Проверьте себя: зябкость, постоянная усталость, набор веса при обычном питании, выпадение волос, запоры. Это повод сдать ТТГ – гормон щитовидной железы. Однако принимать йод бесконтрольно – в виде капель, БАДов или йодной сеточки - категорически нельзя», - подчеркнула Смирнова.

В тоже время принимать препараты йода без сдачи необходимых анализов не стоит. Ибо избыток йода так же опасен, как и дефицит.