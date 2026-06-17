В чем опасность щавля

Камни в почках и боль в ЖКТ: щавель оказался крайне опасным для части россиян
Гастроэнтеролог рассказала россиянам, для кого щавель представляет угрозу.
Щавель может представлять опасность для людей с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта. Об этом URA.RU рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест", гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
По словам врача, несмотря на пользу и низкую калорийность, щавель содержит большое количество органических кислот, в первую очередь щавелевой. Она способна провоцировать образование камней в почках и раздражать слизистую желудка и кишечника.
Специалист отмечает, что продукт не рекомендуется при мочекаменной болезни, подагре, язве желудка, панкреатите и воспалительных заболеваниях ЖКТ. С осторожностью его следует употреблять при артрите и нарушениях солевого обмена.
При этом свежий молодой щавель содержит максимум витаминов, а часть щавелевой кислоты разрушается при термической обработке. Чтобы снизить нагрузку на организм, его рекомендуют сочетать с молочными продуктами, яйцами, овощами, птицей или рыбой – передаёт издание 360.ru.