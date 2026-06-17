Для кого употребление кефира может быть рискованным

Названы риски при употреблении кефира для некоторых категорий россиян
Кефир считается полезным продуктом, однако некоторым людям он может серьезно навредить, предупредила. Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что противопоказания включают заболевания желудочно-кишечного тракта, непереносимость лактозы, аллергию на молочный белок и прием определенных лекарств.
«Молочная кислота и продукты брожения стимулируют секрецию соляной кислоты. Это вызывает дополнительное раздражение и химическое воздействие на поврежденную слизистую, что усиливает боль, изжогу и может спровоцировать эрозии или обострение язвы», — пояснила специалист.
По ее словам, кефир противопоказан людям с гастритом с повышенной кислотностью, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюксной болезнью и дуоденитом. Биолог объяснила, что при непереносимости лактозы организм не может расщепить молочный сахар, что проявляется вздутием, спазмами, диареей и тошнотой. Если же речь идет об аллергии на молочный белок казеин, то, по словам Лялиной, иммунная система атакует его, вызывая крапивницу, отек Квинке, зуд и затрудненное дыхание — это опасное для жизни состояние.
Вместе с тем Лялина предупредила, что неправильное хранение или истекший срок годности превращают кефир в источник токсинов. В нем могут размножаться патогенные бактерии, включая кишечную палочку и сальмонеллу, а также развиваться плесень. Это ведет к острому гастроэнтериту с сильной рвотой, диареей, высокой температурой и обезвоживанием. Бесконтрольное употребление обезжиренного кефира, предупредила она, может вызвать хроническую диарею и нарушение всасывания питательных веществ, а отсутствие в нем жирорастворимых витаминов A, D, E, K — привести к застою желчи и дефициту полезных жиров.
Кроме того, биолог уточнила, что кефир меняет кислотность среды и взаимодействует с кальцием, из-за чего снижается эффективность многих лекарств.
«Антибиотики-тетрациклины связываются с кальцием и резко теряют силу, молочные продукты препятствуют усвоению железа, а кальций мешает всасыванию препаратов для щитовидной железы. Нужно соблюдать интервал минимум два часа между приемом лекарств и употреблением кефира, а также избегать обезжиренного продукта и не пить его при обострениях любых заболеваний ЖКТ», — заключила специалист.
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