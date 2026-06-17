Ученый назвал главную ошибку в профилактике деменции после 60 лет

Поиск какого-то основного фактора вместо комплексного контроля всех рисков является главной ошибкой в профилактике деменции у людей пожилого возраста. Об этом РИА Новости рассказал профессор Университета Кюсю Тосихару Ниномия.

Ученый и его коллеги из Университета Кюсю и других японских научных центров проанализировали данные 9605 жителей страны старше 65 лет. В ходе исследования изучалось, как врожденная генетика сочетается с изменяемыми факторами риска деменции, такими как гипертония, диабет, низкий индекс массы тела, инсульт, курение и малоподвижный образ жизни.

Ниномия подчеркнул, что не следует выделять какой-то один фактор, будь то давление, диабет, курение, физическая активность или вес, а управлять ими комплексно. Людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть родственники с деменцией, нужно как можно раньше изменить свои привычки. Особое внимание стоит уделить профилактике гипертонии и диабета. Здоровый образ жизни, профилактика и раннее лечение гипертонии и диабета связаны не только со снижением риска деменции, но и с профилактикой многих других заболеваний.

Ученый отметил, что чем больше имеется факторов риска, тем выше риск деменции. Поэтому необходимо комплексно менять образ жизни, независимо от того, имеется ли у человека генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера.

До этого сообщалось, что болезнь Альцгеймера не развивается по единому сценарию.