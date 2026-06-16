Врач посоветовал пять продуктов, снижающих риск инфаркта

Врач скорой помощи Сара Марин Бербелл заявила, что, согласно исследованиям ученых, некоторые продукты снижают риск возникновения заболеваний сердца и сосудов. Ее слова приводит издание HuffPost.

© Lenta.ru

Чтобы снизить риск инфаркта, Бербелл посоветовала включить в рацион семена и орехи. Они содержат полезные жиры и фитостеролы — соединения, которые помогают снизить всасывание холестерина в кишечнике и способствуют улучшению липидного профиля, пояснила врач.

Кроме того, она призвала как можно чаще употреблять цельнозерновые продукты и овес. Клетчатка, содержащаяся в последнем, питает кишечную микрофлору, которая, в свою очередь, вырабатывает полезные вещества, снижающие хроническое воспаление, подчеркнула доктор.

Еще одна рекомендация медика — включить в рацион фрукты. Хотя в них содержатся натуральные сахара, их усвоение существенно замедляется благодаря клетчатке, поэтому резкие скачки уровня глюкозы в крови не происходят, добавила Бербелл.