Онколог высказался об эффективности противораковых диет

Онколог Владимир Ивашков развеял несколько мифов о питании во время лечения онкологических заболеваний. В своем Telegram-канале он также высказался об эффективности противораковых диет.

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Ивашков подчеркнул, что противораковые диеты являются мифом. По его словам, ни одна система питания не доказала способность излечивать подобные патологии. Однако пациенту действительно важно составить сбалансированный рацион, чтобы поддерживать силы организма и качество жизни, уточнил доктор.

Он добавил, что ежедневное меню необходимо разрабатывать исключительно на приеме у диетолога. Врач призвал не пользоваться советами из интернета и рекомендациями, которые дали знакомые.

При этом другой крайностью Ивашков назвал голодание.

«Потеря более пяти процентов массы тела ухудшает прогноз и переносимость лечения. Белковое питание — необходимость, а не роскошь», — предупредил Ивашков.

Ранее онколог Расул Ахмаев назвал признаки опасных родинок. Так, он призвал обследоваться, если у невуса неровные или размытые края.