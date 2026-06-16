Назван вид кваса, помогающий снижать давление

Ко Дню русского кваса ученые Пермского Политеха рассказали о пользе и возможных рисках различных видов этого традиционного напитка. По словам специалистов, разные виды кваса отличаются не только вкусом, но и влиянием на здоровье: одни помогают поддерживать работу кишечника и сердца, другие могут способствовать снижению давления, а некоторые при неправильном приготовлении способны представлять опасность для отдельных групп людей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам ассистента кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никиты Фаустова, традиционный ржаной квас получают путем брожения ржаного солода, муки или сухарей. Напиток богат витаминами группы B, E, C и K, а также железом, кальцием, магнием, фосфором и калием.

Как отметила профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор медицинских наук Нина Вишневская, ржаной квас улучшает пищеварение, поддерживает микрофлору кишечника и помогает восполнять водно-солевой баланс в жаркую погоду. Однако его не рекомендуется употреблять людям с гастритом с повышенной кислотностью, язвенной болезнью, панкреатитом, циррозом печени и желчнокаменной болезнью.

Овсяный квас, по словам Никиты Фаустова, содержит витамины группы B и E, а также калий, магний, железо, цинк и кремний. Его часто используют как общеукрепляющий напиток. Однако домашний овсяный квас способен содержать бактерии Bacillus cereus, споры которых сохраняются даже после кипячения. Особенно опасны они для маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Особое место занимает белый квас, известный еще со времен Древней Руси. Никита Фаустов рассказал, что его готовят на основе пшеничного солода и муки. В отличие от ржаного, белый квас имеет более мягкий вкус и низкую кислотность.

По словам Нины Вишневской, он практически не вызывает брожения в кишечнике, содержит витамины группы B, витамин E и свободные аминокислоты, полезные для суставов и соединительной ткани. Благодаря невысокой калорийности напиток можно включать в диетический рацион. Тем не менее его не рекомендуют детям младше пяти лет, беременным и кормящим женщинам из-за небольшого содержания спирта.

Свекольный квас богат кремнием, марганцем, хромом и другими микроэлементами. По словам Никиты Фаустова, эти вещества участвуют в формировании соединительной ткани и помогают регулировать уровень глюкозы в крови.

Нина Вишневская добавила, что напиток может быть полезен людям с гипертонией, поскольку содержащиеся в свекле нитраты в процессе брожения превращаются в оксид азота, расширяющий сосуды и снижающий давление. Кроме того, низкая калорийность и наличие клетчатки делают свекольный квас популярным среди желающих похудеть.

Специалисты рекомендуют здоровым взрослым людям употреблять от одного до двух стаканов кваса в день после еды. При этом домашний квас следует хранить в холодильнике не более трех-пяти суток, а вскрытый магазинный напиток желательно выпить в течение одного-двух дней со вскрытия упаковки.