Как не набрать вес на отдыхе в формате «все включено»

Белковый завтрак, отказ от продуктов-ловушек и морепродукты на ужин помогут не набрать лишние килограммы во время отдыха по системе "все включено". Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

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Она отметила, что отдых в таком формате многие воспринимают как гастрономический марафон, где нужно попробовать все и побольше, ведь за это уже заплачено.

"Но с точки зрения нашего тела такой подход является резким скачком от обычного режима к постоянному доступу к калорийной пище. И в такой ситуации сложно не набрать лишнего", – добавила эксперт.

Чтобы не располнеть, важно играть по определенным правилам: первое и самое главное из них – это обязательный завтрак, состоящий из легкоусвояемых белков, пояснила диетолог.

Другое важное правило – избегать продуктов-ловушек на шведском столе.

"Это соусы и заправки для салатов в больших общих мисках, а также любые нарезки в виде паштетов или намазок. В них почти нет воды, зато много масла, сахара и усилителей вкуса", – предупредила Залетова.

Опасен также жареный гарнир, например картофель фри или хрустящие кольца кальмаров, потому что они впитывают масло как губка.

"Отдельно хочется предупредить по поводу свежевыжатых соков и сладких газировок из автоматов: один стакан порой равен по сахару двум пончикам, при этом сытости ноль", – добавила диетолог.

Страшнее всего для фигуры – сочетание жирного и сладкого одновременно. Например, круассан с шоколадной пастой или пирожное с кремом и орехами. Организм при этом получает сигнал запасать максимум энергии и немедленно превращает полученное в жир, отметила врач.

"Во время обеда важно не забывать о простом правиле тарелки. Мысленно надо разделить ее на три части и одну половину заполнить некрахмалистыми овощами, такими как зеленые листья, огурцы, помидоры, сладкий перец, брокколи. Одну четверть стоит отвести под постный белок – это рыба, куриная грудка, морепродукты или индейка. Оставшуюся четверть – под сложные углеводы, это может быть рис, гречка, печеный картофель в мундире, кукуруза", – пояснила Залетова.

Отдельный коварный момент – это ужин. Поздно вечером на шведском столе обычно много сыров, копченостей и сладкого. Но надо постараться обойтись легкоусвояемым белком в виде рыбы, морепродуктов в придачу с большим количеством зелени. Главный секрет в том, что стоит вознаграждать себя за умеренность не десертом, а прогулкой по пляжу после еды, заключила диетолог.

Ранее врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева посоветовала отказаться от сладких газировок, покупных соков и морсов. В них нет никаких полезных элементов, только сахар и красители, образующие на эмали тонкий слой. Последний становится отличной питательной средой для бактерий, деятельность которых приводит к кариесу.